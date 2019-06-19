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Владимир Кличко на доске покорил волну (Видео)

Владимир Кличко на доске покорил волну (Видео)
14:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-чемпион мира Владимир Кличко продолжает активные занятия спортом.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко продолжает активные занятия спортом. Особенно ему нравится водный экстрим.

В соцсети Instagram украинский боксер выложил видео, как на доске покоряет волну.

При этом Владимир пошутил над американским боксером Шэнноном Бриггсом, который однажды заспойлерил подобный заезд на соседней лодке, крича: «Let's Go Champ».

 
 
 
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Finally found some water to ride waves #xpark without @cannon_briggs spoiling my fun. Guess he “Let me go Champ“

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Напомним, легендарные украинские боксеры, «Вечный» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко и двукратный чемпион мира в дивизионе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко получат медали самого престижного в мире конкурса по бодибилдингу Mr. Olympia.

Ранее медалями турнира награждались только его участники.

Награждение братьев Кличко пройдет в киевском X-парке, где 22 июня состоится спортивный фестиваль Weider Body Fest.

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