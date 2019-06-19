Тренер Фьюри: Усик - фантастический боксер, но у него будут проблемы с большими боксерами

Новости спорта: Бен Дэвисон прокомментировал переход Александра Усика в хевивейт.

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, лишившихся своих поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО) Бен Дэвисон считает, что у абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (16-0, 12 КО) могут возникнуть проблемы в поединках против больших боксеров хэвивейта.

По словам Дэвисона, Усик отличный боксер, но размер в боксе все же имеет значение. «Я видел интервью Усика, и он открыто сказал, что Фьюри для него слишком большой. Если посмотреть на стиль бокса Усика, то ему будет очень сложно против соперников размеров Тайсона. Он фантастический боксер и, думаю, он хорошо проявит себя в супертяжелом весе. Но когда он выйдет в ринг против действительно больших парней дивизиона, то у него будут проблемы».

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