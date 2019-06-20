Давейко: Я на уровне Уайлдера, Руиса и Джошуа

Новости спорта: Джои Давейко прокомментировал свою форму.

27 июля в Арлингтоне состоится вечер профессионального бокса, в ходе которого дебют в супертяжёлом весе проведёт экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев.

Соперником россиянина станет американец Джои Давейко (19-7-4, 11 КО). За месяц с небольшим до поединка американец поделился ожиданиями от встречи, выразив уверенность, что у него есть достаточно навыков для победы над опытным россиянином.

«В прошлом я принимал участие в тренировочных лагерях Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и Энди Руиса. Это был фантастический опыт. В то время я узнал о себе, что я на сто процентов на их уровне, и я верю, что в будущем стану чемпионом мира. В супертяжёлом весе нет боксёра, который имел бы такой набор навыков, какой есть у меня», — приводит слова Давейко BoxingScene.