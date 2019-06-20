Скачать
Четверг, 20.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Давейко: Я на уровне Уайлдера, Руиса и Джошуа

Давейко: Я на уровне Уайлдера, Руиса и Джошуа
01:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джои Давейко прокомментировал свою форму.

27 июля в Арлингтоне состоится вечер профессионального бокса, в ходе которого дебют в супертяжёлом весе проведёт экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев.

Соперником россиянина станет американец Джои Давейко (19-7-4, 11 КО). За месяц с небольшим до поединка американец поделился ожиданиями от встречи, выразив уверенность, что у него есть достаточно навыков для победы над опытным россиянином.

Президент IBF: Усик напоминает Холифилда

«В прошлом я принимал участие в тренировочных лагерях Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и Энди Руиса. Это был фантастический опыт. В то время я узнал о себе, что я на сто процентов на их уровне, и я верю, что в будущем стану чемпионом мира. В супертяжёлом весе нет боксёра, который имел бы такой набор навыков, какой есть у меня», — приводит слова Давейко BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев, Джои Давейко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
02 Защитник Динамо Миколенко попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
03 Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году
04 Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
05 Петракова хотели уволить перед чемпионатом мира U-20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь