Скачать
Четверг, 20.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Димитренко узнал имя следующего соперника

Димитренко узнал имя следующего соперника
02:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Немец украинского происхождения Александр Димитренко (41-5, 26 КО) проведёт следующий поединок 13 июля.

Опытный боксёр встретится с олимпийским чемпионом 2016 года в супертяжёлом весе, перспективным французом Тони Йокой (5-0, 4 КО), сообщает Boxingnews24. Этот поединок пройдёт в Антибе и станет главным событием вечера.

Димитренко предыдущий поединок провёл 20 апреля 2019 года, когда досрочно уступил Энди Руису. В настоящее время в его пассиве две неудачи кряду. До осечки в бою с Руисом он проиграл экс-претенденту на титул чемпиона мира Брайанту Дженнингсу.

Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC

Что касается Йоки, то 27-летний боксёр выйдет на ринг впервые с июня 2018 года. Тогда он нокаутировал опытного британского джорнимена Дэвида Аллена (17-4-2, 14 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Димитренко, Тони Йока.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
02 Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году
03 Защитник Динамо Миколенко попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
04 Срна трогательно попрощался с Кальяри
05 Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь