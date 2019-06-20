Спарринг-партнер Ломаченко проведет чемпионский бой

Новости спорта: Сергей Беспутин сразится с Раджабом Бутаевым за титул WBA в полусреднем весе.

Сергей Беспутин (13-0, 9 КО) и Раджаб Бутаев (12-0, 9 КО) определят временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Вероятнее всего, встреча пройдёт в августе и будет транслироваться или на ESPN, или на ESPN+.

Александр Беспутин все бои на профессиональном ринге провёл в США. Предыдущий его поединок состоялся 12 апреля 2019 года, тогда он единогласным решением судей победил Альфредо Родольфо Бланко. Что касается Бутаева, то он также выстраивает свою карьеру в США. Последний раз он появлялся на ринге в мае 2019 года, когда победил решением судей Сильверио Ортиса.

Напомним, что полноценный чемпион мира по версии WBA в этом весе Кит Турман и чемпион по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведут поединок в июле.