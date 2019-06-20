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Боб Арум предложил устроить бой-реванш Уайлдер - Фьюри в 2019 году

Боб Арум предложил устроить бой-реванш Уайлдер - Фьюри в 2019 году
05:30 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Боб Арум уже сейчас готов к организации боя Уайлдер - Фьюри 2.

Промоутер Боб Арум предложил устроить второй бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри в этом году, не дожидаясь, когда оба боксера проведут планируемые промежуточные поединки во второй половине этого года. Уайлдер планирует дать реванш кубинцу Луису Ортису, а Фьюри намерен выйти на ринг в сентябре или октябре, но сейчас сопромоутер Фьюри Арум опасается, что время может быть упущено.

«Возможно мы может перейти к организации этого боя прямо сейчас, — сказал Арум в интервью Helen Yee Sports. — Я думал, что мне понадобиться два боя для Тайсона Фьюри, чтобы [американская] публика познакомилась с ним и поняла, какой он фантастический спортсмен и шоумен. Но благодаря отличной работе телеканала ESPN по рекламе его боя с Томом Шварцем, возможно мы можем сразу перейти к поединку с Уайлдером. Это зависит от планов другой стороны».

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«Думаю, что нам стоит подумать о прекращении этих глупостей с промежуточными боями, мы все видели в бою Джошуа-Руис, что может произойти, что угодно, — добавил Арум, сам всегда являвшийся сторонником подождать до правильного момента для большого боя. — Сейчас мы планируем промежуточный бой для Фьюри. Они говорят о бое между Уайлдером и [Луисом] Ортисом. Пока эти бои не состоятся, я буду очень и очень волноваться. Уайлдер-Ортис — отличный бой, но в этом то и проблема. Ортис, сколько бы лет ему не было, может ударить. Я помню, что в первом бою у Уайлдера было много проблем, и Ортис почти нокаутировал его. Я не хочу снова пережить это».

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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