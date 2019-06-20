Тренер Фьюри не понимает, зачем Тайсону драться с Уайтом

Новости спорта: Бэн Дэвинсон прокомментировал критику первого номера WBC Диллиана Уайта в адрес Тайсона Фьюри.

Тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бэн Дэвинсон ответил Диллиану Уайту на его слова о том, что британец избегает боя с ним.

Бэн Дэвинсон, тренер британского боксёра Тайсона Фьюри, прокомментировал слова Диллиана Уайта. Сам Уайт неоднократно говорил, что Фьюри его избегает.

"Уайт может говорить, что хочет, у него есть свое мнение. Но я уверяю, что Фьюри не избегает его, потому что он будет боксировать с Деонтеем Уайлдером. Зачем ему проводить дополнительный бой, если он сразу может боксировать за титул? Я считаю, что бой с Уайлдером намного сложнее. Фьюри уже боксировал с Уайлдером, хотя это было не лучшее время для боя. Но даже тогда он неплохо себя показал. Я уже сказал, Уайт может высказывать свою точку зрения. Если все будет нормально, его команда сможет когда-нибудь организовать бой за титул", - цитирует Дэвинсона talkSPORT.