Скачать
Четверг, 20.06.2019
Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити
Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Тренер Фьюри не понимает, зачем Тайсону драться с Уайтом

Тренер Фьюри не понимает, зачем Тайсону драться с Уайтом
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бэн Дэвинсон прокомментировал критику первого номера WBC Диллиана Уайта в адрес Тайсона Фьюри.

Тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бэн Дэвинсон ответил Диллиану Уайту на его слова о том, что британец избегает боя с ним.

Бэн Дэвинсон, тренер британского боксёра Тайсона Фьюри, прокомментировал слова Диллиана Уайта. Сам Уайт неоднократно говорил, что Фьюри его избегает.

Джошуа раскритиковал соперника Фьюри

"Уайт может говорить, что хочет, у него есть свое мнение. Но я уверяю, что Фьюри не избегает его, потому что он будет боксировать с Деонтеем Уайлдером. Зачем ему проводить дополнительный бой, если он сразу может боксировать за титул? Я считаю, что бой с Уайлдером намного сложнее. Фьюри уже боксировал с Уайлдером, хотя это было не лучшее время для боя. Но даже тогда он неплохо себя показал. Я уже сказал, Уайт может высказывать свою точку зрения. Если все будет нормально, его команда сможет когда-нибудь организовать бой за титул", - цитирует Дэвинсона talkSPORT.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
02 Срна трогательно попрощался с Кальяри
03 Альбасете предложил Зозуле новый контракт
04 Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
05 Владимир Кличко: Применяю разные приемы тестирования сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь