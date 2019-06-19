Филдинг, Фланаган и Мюррей проведут бои 12 июля

Новости спорта: 12 июля в Ливерпуле (Великобритания) проведут свои первые поединки после поражений в предыдущих боях трое известных британских боксеров.

Это бывший обладатель титула WBA Regular 31-летний Рокки Филдинг, проигравший нокаутом в третьем раунде и уступивший свой чемпионский пояс Саулю «Канело» Альваресу в декабре прошлого года. И 30-летний экс-чемпион мира в легком весе Терри Фланаган, который в прошлом году стал участником второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе, и в четвертьфинале проиграл Реджису Прогрейсу. Соперники Филдинга и Фланагана пока неизвестны.

Также 12 июля выйдет на ринг бывший претендент на чемпионские титулы в двух весовых категориях Мартин Мюррей. 36-летний Мюррей заявлял о возможном завершении своей карьеры после поражения Хассану Н’Дам Н’Жикаму, но сейчас ему предстоит провести поединок против датчанина Кима Поулсена.

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