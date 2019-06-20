Скачать
Четверг, 20.06.2019
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019

Ломаченко потеряет в гонораре из-за переноса боя с Кэмпбеллом в США

Ломаченко потеряет в гонораре из-за переноса боя с Кэмпбеллом в США
21:23 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Судьба объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом может решиться завтра на торгах Всемирного боксерского совета (WBC).

Первоначально планировалось, что поединок состоится в Лондоне 31 августа на 20-тысячной арене О2. Но более чем месячные переговоры относительно условий проведения поединка привели к неожиданным результатам.

«Нам не удалось договориться с представляющей интересы украинца компанией Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначены торги. Бой, вероятней всего, состоится в США» — отметил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

По информации Sport Arena, за бой в Лондоне украинец заработал бы 4 миллиона долларов и это был бы рекордный гонорар в его профессиональной боксерской карьере. Если поединок пройдет в США, гонорар Ломаченко составит около 3 миллионов долларов.

Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году

Впрочем, «чистыми» наш чемпион получает только 25 процентов от этой суммы. 50 процентов съедают налоги и оплата услуг менеджера Эгиса Климаса и своей команды, а после этого оставшиеся деньги по настоянию Василия делятся 50 на 50 со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко. Другими словами, при гонораре в 4 миллиона долларов, Василий с отцом заработали бы по 1 миллиону. При гонораре в 3 миллиона дуэт Ломаченко заработает по 750 тысяч долларов на брата.

Напомним, что торги объявляются только в том случае, если команды боксеров не могут договориться между собой о финансовых условиях проведения боксерского шоу. Во время аукциона побеждает та заявка, которая обеспечивает наибольший призовой фонд боя. В торгах может участвовать любая компания.

Так что, если кто-то захочет организовать бой Ломаченко в Украине, для этого требуется совсем немного: выиграть торги. По нашему мнению, сумма в 8 миллионов долларов обеспечит победу в аукционе на проведения поединка Ломаченко – Кэмпбелл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ломаченко – Кэмпбелл, Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
02 Отец Теофимо Лопеса обратился к Ломаченко
03 Месси спас Аргентину от поражения Парагваю на Кубке Америки
04 Каштру определился с тренерским составом в Шахтере
05 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь