Ломаченко потеряет в гонораре из-за переноса боя с Кэмпбеллом в США

Новости спорта: Судьба объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом может решиться завтра на торгах Всемирного боксерского совета (WBC).

Первоначально планировалось, что поединок состоится в Лондоне 31 августа на 20-тысячной арене О2. Но более чем месячные переговоры относительно условий проведения поединка привели к неожиданным результатам.

«Нам не удалось договориться с представляющей интересы украинца компанией Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначены торги. Бой, вероятней всего, состоится в США» — отметил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

По информации Sport Arena, за бой в Лондоне украинец заработал бы 4 миллиона долларов и это был бы рекордный гонорар в его профессиональной боксерской карьере. Если поединок пройдет в США, гонорар Ломаченко составит около 3 миллионов долларов.

Впрочем, «чистыми» наш чемпион получает только 25 процентов от этой суммы. 50 процентов съедают налоги и оплата услуг менеджера Эгиса Климаса и своей команды, а после этого оставшиеся деньги по настоянию Василия делятся 50 на 50 со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко. Другими словами, при гонораре в 4 миллиона долларов, Василий с отцом заработали бы по 1 миллиону. При гонораре в 3 миллиона дуэт Ломаченко заработает по 750 тысяч долларов на брата.

Напомним, что торги объявляются только в том случае, если команды боксеров не могут договориться между собой о финансовых условиях проведения боксерского шоу. Во время аукциона побеждает та заявка, которая обеспечивает наибольший призовой фонд боя. В торгах может участвовать любая компания.

Так что, если кто-то захочет организовать бой Ломаченко в Украине, для этого требуется совсем немного: выиграть торги. По нашему мнению, сумма в 8 миллионов долларов обеспечит победу в аукционе на проведения поединка Ломаченко – Кэмпбелл.