AIBA может стать банкротом

Новости спорта: Международная ассоциация любительского бокса может обанкротиться.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) может обанкротиться, если на следующей неделе Международный олимпийский комитет на своем заседании утвердит рекомендации исполкома организации о приостановке членства AIBA в МОК.

В этом случае AIBA не будет организатором боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио и лишится доходов в размере 17,5 млн долларов. В письме исполнительного директора AIBA Тома Вирджетса членам исполкома, которое цитирует Associated Press, говорится, что «действия МОК были очевидно направлены на банкротство организации, и теперь AIBA лишилась всех источников дохода».

В письме Вирджетса также сообщается, что на счетах организации осталось 400 тысяч долларов, она не может позволить себе оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и распускает весь персонал кроме трех человек в своем центральном офисе в Лозанне.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил лично закрыть долги AIBA, которые он оценил в 16 млн долларов, но это предложение не встретило поддержки ни в самой организации, ни в МОК.