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Миллер рассказал, сколько денег он потерял из-за срыва боя с Джошуа

Миллер рассказал, сколько денег он потерял из-за срыва боя с Джошуа
05:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский боксер Джаррелл Миллер рассказал, сколько денег он потерял из-за срыва боя с Энтони Джошуа.

"За первый бой я мог заработать $ 7,5 млн. Если бы я победил, реванш принёс бы мне в два-три раза больше. Я бы получил до конца года не менее $ 30 млн. Я родом из Бруклина. Представьте, сколько чизбургеров я бы смог купить?" — приводит слова Джаррелла Миллера Talksport.

Миллер сдал положительный допинг-тест в преддверии боя с Энтони Джошуа. Этот поединок должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Арена". При этом Миллер сам изначально настаивал на проведении допинг-тестов перед боем.

Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году

Энтони Джошуа в итоге встретился с Энди Руисом и уступил ему техническим нокаутом, лишившись титулов в супертяжёлом весе по трём версиям — WBA, WBO и IBF.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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