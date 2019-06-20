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10 лет назад Владимир Кличко стал Линейным чемпионом (Видео)

10 лет назад Владимир Кличко стал Линейным чемпионом (Видео)
19:56 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: 20 июня 2009 года, в Гельзенкирхене состоялся бой Владимир Кличко - Руслан Чагаев.

Ровно 10 лет назад - 20 июня 2009 года, в Гельзенкирхене, Германия, на стадионе Veltins Arena auf Schalke, Владимир Кличко нанес первое поражение в профессиональной карьере узбекскому супертяжеловесу Руслану Чагаеву, защитив титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO и завоевав вакантный пояс The Ring Magazine!

Этот поединок изначально планировался как бой Кличко с британцем Дэвидом Хэем, но Хэй отказался выступать, сославшись на травму руки. Чагаев находился в статусе "чемпиона мира в отпуске" или же "чемпиона на больничном" по версии WBA и должен был выйти в ринг на несколько недель раньше в уже однажды сорвавшемся рематче против Николая Валуева. Но в последний момент и этот бой с Валуевым был отменен. Оба боксера оказались в ситуации, когда им был нужен достойный соперник, и Чагаев сразу согласился на предложение Кличко. Владимир победил досрочно после девятого раунда. W RTD 9.

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«Кровь заливала ему глаз и мешала смотреть, - заявил доктор у ринга Стефан Бок. – Чагаев сказал, что он ничего не видит левым глазом, поэтому я был вынужден посоветовать рефери прекратить бой».

На кону в этом поединке так же был статус "Линейного" чемпиона и вакантный титул чемпиона мира "The Ring Magazine", который вручается авторитетнейшим изданием лучшему представителю дивизиона. Пояс The Ring был вручен Владимиру Кличко после победы над Чагаевым, как лучшему бойцу дивизиона - Владимир стал Линейным чемпионом, так как в бою с Чагаевым соединились две чемпионские ветки - Кличко побил перед этим Криса Берда и Султана Ибрагимова, которые побили Эвандера Холифилда, который побеждал Майка Тайсона, Джорджа Формана, Ларри Холмса и тд, а также Владимир победил перед этим Хасима Рахмана, нокаутировавшего в свое время абсолютного чемпиона Леннокса Льюиса, а Руслан Чагаев победил Николая Валуева и Джона Руиза, которые также побеждали Эвандера Холифилда.

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Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса.
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