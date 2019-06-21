Названы дата и место следующего боя Поветкина

Новости спорта: Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин проведёт следующий бой 12 июля.

Поединок будет проходить в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Пока соперник Поветкина неизвестен. Сообщается, что россиянин проведёт бой в рамках турнира в Джидде. В главном поединке вечера встретятся бывший чемпион мира британец Амир Хан и индиец Нерадж Гоят. По задумке авторов, этот бой будет способствовать сближению Пакистана и Индии. Хан является выходцем из Пакистана, хотя и живёт в Великобритании.

Поветкин за свою карьеру одержал 34 победы и потерпел два поражения. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года. Тогда он в Лондоне уступил британцу Энтони Джошуа. После этого боя россиянин перенёс операцию на локтях.