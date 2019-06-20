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Четверг, 20.06.2019
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Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

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Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням
09:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В столице Беларуси с 21 по 30 июня пройдут II Европейские игры.

С 21 по 30 июня в Минске (Беларусь) пройдут II Европейские игры. Первые медали будут разыграны 22 июня. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Европейские игры—2019. Минск. Расписание соревнований

22 июня

09:00 — 19:00. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Классический лук. Командный зачёт.

09:00 — 14:35. Пулевая стрельба. Смешанные команды. Пневматический пистолет 10 м. Пневматическая винтовка 10 м.

10:00 — 20:30. Самбо. Мужчины, женщины.

10:30 — 19:10. Дзюдо. Мужчины, женщины.

12:30 — 15:30. Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. 120 км. Женщины.

14:00 — 19:05. Спортивная аэробика.

14:00 — 19:05. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019

23 июня

09:00 — 19:00. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Смешанный парный зачёт. Классический лук. Блочный лук.

09:00 — 14:35. Пулевая стрельба. Мужчины, женщины. Пневматический пистолет, 10 м.

09:00 — 18:30. Стендовая стрельба. Мужчины, женщины. «Трап».

10:00 — 20:00. Самбо. Мужчины, женщины.

10:30 — 19:10. Дзюдо. Мужчины, женщины.

12:00 — 17:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка. 180 км.

14:00 — 19:00. Художественная гимнастика (отдельные виды).

15:45 — 19:00. Спортивная акробатика.

24 июня

09:00 — 14:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды — малокалиберный пистолет, 50 м. Мужчины, женщины — пневматическая винтовка, 10 м.

10:00 — 16:45. Стендовая стрельба. Смешанная команда. «Трап».

10:30 — 19:10. Дзюдо. Мужчины, женщины.

13:00 — 21:55. Баскетбол 3х3. Мужчины, женщины.

15:00 — 20:55. Прыжки на батуте. Женщины, индивидуальные прыжки. Мужчины, синхронные прыжки.

19:30 — 20:55. Спортивная аэробика. Смешанные пары.

25 июня

10:00 — 16:40. Велоспорт. Шоссе. Женщины, мужчины. Индивидуальные гонки с раздельным стартом.

10:00 — 20:00. Настольный теннис. Смешанные пары.

10:00 — 14:45. Пулевая стрельба. Смешанные команды. Малокалиберная винтовка. 50 м. Стрельба из положения «лёжа».

10:30 — 18:15. Дзюдо. Смешанные команды.

19:00 — 21:00. Прыжки на батуте. Мужчины, индивидуальные прыжки. Женщины, синхронные прыжки.

19:30 — 20:55 — Спортивная аэробика. Смешанные группы.

26 июня

09:00 — 16:20. Стрельба из лука. Женщины, классический лук. Женщины, блочный лук.

09:15 — 16:15. Пулевая стрельба. Женщины — малокалиберный пистолет, 25 м. Мужчины — малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трёх положений. Мужчины — малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба.

10:00 — 20:00. Настольный теннис. Женщины, мужчины.

10:00 — 16:40. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины.

11:00 — 20:40. Вольная борьба. Мужчины.

27 июня

09:00 — 19:30. Стендовая стрельба. Женщины, мужчины. «Скит».

09:00 — 16:20. Стрельба из лука. Мужчины, блочный лук. Мужчины, классический лук.

09:15 — 14:10. Пулевая стрельба. Женщины — малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трёх положений.

10:00 — 17:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины.

11:00 — 20:40. Вольная борьба. Мужчины, женщины.

16:00 — 20:40. Велотрек. Женщины, мужчины.

28 июня

09:00 — 14:00. Пулевая стрельба. Смешанные пары. Малокалиберный пистолет, 25 м.

09:00 — 16:15. Стендовая стрельба Смешанные пары. «Скит».

11:00 — 20:30. Женская борьба.

16:00 — 20:50. Велотрек. Женщины, мужчины.

18:00 — 20:20. Лёгкая атлетика. Смешанные команды.

29 июня

09:00 — 19:05. Карате. Женщины, мужчины.

10:00 — 21:00. Бадминтон. Мужчины, женщины.

10:00 — 20:50. Велотрек. Мужчины, женщины.

10:00 — 23:00. Настольный теннис. Женщины, мужчины. Командные соревнования.

11:00 — 20:00. Греко-римская борьба. Мужчины.

13:00 — 20:45. Пляжный футбол.

14:00 — 16:45. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Многоборье.

16:00 — 18:55. Бокс. Мужчины, женщины.

30 июня

09:00 — 18:15. Карате. Мужчины, женщины.

09:00 — 18:25. Велотрек. Мужчины, женщины.

12:00 — 16:00. Бадминтон. Смешанный парный разряд.

12:00 — 15:20. Бокс. Мужчины, женщины.

13:00 — 15:00. Греко-римская борьба. Мужчины.

13:00 — 16:35. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Отдельные виды.

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Минск, Европейские игры, ЕИ, Европейские игры-2019.
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