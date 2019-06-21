WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: Команды Ломаченко и Кэмпбелла получили еще один шанс договориться.

WBC согласился в очередной раз перенести торги по бою между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, на кону которого будет стоять пояс организации.

По информации инсайдера The Athletic Лэнса Пагмаера, команды договорятся и бой таки состоится в Лондоне на арене О2.

Кроме того, Пагмаер утверждает, что по словам Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном, и поединок состоится 31 августа.

Ранее Хирн заявлял, что если команда Ломаченко не примет предложение, то команды уйдут на торги.