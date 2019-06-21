Скачать
Пятница, 21.06.2019
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл

WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл
18:07 Сегодня Телеграф vringe.com

Новости спорта: Команды Ломаченко и Кэмпбелла получили еще один шанс договориться.

WBC согласился в очередной раз перенести торги по бою между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, на кону которого будет стоять пояс организации.

По информации инсайдера The Athletic Лэнса Пагмаера, команды договорятся и бой таки состоится в Лондоне на арене О2.

Кроме того, Пагмаер утверждает, что по словам Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном, и поединок состоится 31 августа.

Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

Ранее Хирн заявлял, что если команда Ломаченко не примет предложение, то команды уйдут на торги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
02 43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)
03 Реал принял решение по Мбаппе
04 Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
05 Уругвай не смог обыграть Японию на Кубке Америки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь