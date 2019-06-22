Арум пытается организовать бой Кроуфорд - Спенс: Теренс вернется осенью

Новости спорта: Промоутер надеется устроить поединок своего подопечного против Спенса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы обладателя титула WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, сообщил о приблизительной дате следующего боя своего подопечного.

Функционер продолжает надеяться, что этот поединок будет объединительным, и соперником Кроуфорда станет чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс.

"Кроуфорд несомненно вернется в октябре или ноябре. Я надеюсь, что мы придем к соглашению и организуем бой, который все хотят видеть - Кроуфорд против Спенса. Теренс точно выйдет на ринг до конца года.

Мы сказали, что намерены организовать этот поединок при участии ESPN и FOX, взять оплату за просмотр, а потом разделить гонорар пополам. Аналогично мы поступим со вторым поединком Уайлдера против Фьюри.

Когда я позвонил Элу Хэймону, он сказал, что в этом году Спенс проведет еще один бой, а в следующем мы будем пытаться сделать бой Кроуфорда со Спенсом", - сообщил Арум в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, ранее Арум рассказал, когда может состояться бой Кроуфорд - Спенс.