Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», в социальной сети объявил о завершении карьеры.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «твиттере».

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.