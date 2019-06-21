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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
09:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес завершил карьеру футболиста.

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», в социальной сети объявил о завершении карьеры.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «твиттере».

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

В составе «Челси» Торрес стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. С «Атлетико» также становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012 годы).

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Фернандо Торрес, ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М, Новости футбола.
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