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Валуев: Прохожу терапию из-за опухоли мозга

Валуев: Прохожу терапию из-за опухоли мозга
13:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Один из самых габаритных боксеров Николай Валуев испытывает проблемы.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев признался, что он до сих пор проходит ежемесячную терапию из-за опухоли головного мозга.

«Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему — значит ухудшать ситуацию. Но я не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой.

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Я делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — рассказал Николай Валуев в интервью телеканалу «ТВ Центр».

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