Кличко: Планируем бой Усика на Олимпийском в 2020 году

Новости спорта: Бой планируется провести на НСК «Олимпийский».

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что бой Александра Усика на НСК «Олимпийский» в Киеве может состояться уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью сайту «Главком».

«Бой Александра Усика на НСК «Олимпийский»? Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в тяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий», - заявил Кличко.

Напомним, Усик отказался от поясов по версиям IBF и WBA в тяжелом весе. В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) сами лишили украинца чемпионских поясов.

Из-за травмы Усика во время подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом, его запланированный на 25 мая дебют в супертяжелом весе отложили. Украинец вернется на ринг в сентябре.