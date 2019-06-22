Федецкий идет в депутаты

Новости спорта: Защитник Карпат решил пойти в политику.

Защитник Карпат Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду от партии «Слуга Народа». Бывший футболист сборной Украины вошел в число кандидатов в депутаты по мажоритарным округам во Львовской области по 118-му округу.

Ранее стало известно, что в избирательный список для досрочных парламентских выборов от партии «Слуга Народа» также вошли борец греко-римского стиля Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха.

Также недавно в избирательный список партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под 17-м номером вошел Григорий Суркис.

Артем Федецкий перебрался в Карпаты в 2017 году из немецкого Дармштадта. В прошлом сезоне 34-летний защитник провел за Карпаты 17 поединков во всех турнирах — забитыми мячами не отличался

Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.