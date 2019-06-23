Руис о бое с Джошуа: Хирн и его люди распространяют слухи

Новости спорта: Энди Руис рассказал о своей версии победы над Энтони Джошуа.

Мексиканский чемпион в супетяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО), в интервью BoxingScene заявил, что не верит слухам о нокауте его оппонента Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в спарринге перед поединком с ним. По слухам, именно это стало причиной технического нокаута британца в 7-ом раунде. Мексиканец считает, что Джошуа просто не самый лучший боксер.

«Мне кажется, что Эдди Хирн и его люди распространяют эти слухи, чтобы преуменьшить мою заслугу и оправдать Джошуа. Однако правда в том, что он просто дрался с голодным парнем. Я жаждал победы и был очень сфокусирован. Я не хотел проигрывать на глазах своей семьи и тем более я не желал того, чтобы они видели, как меня избивают.

Реванш закончится также, как и первый поединок. Я буду еще более подготовлен. В боксе Джошуа полно изъянов. У меня нет сомнений, что я лучше него. Мне кажется, он будет убегать от меня по рингу, но все равно наш второй бой получится отличным».