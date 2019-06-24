Ригондо в 8 раунде отправил Сеху в канвас (Видео)

Новости спорта: В рамках вечера бокса в Mandalay Bay Resort & Casino, экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо сошелся в ринге с мексиканцем Хулио Сехой.

Гильермо Ригондо (19-1, 13 КО) нокаутировал Хулио Сеху (32-4, 28 КО) в восьмом раунде боя во 2-м легчайшем весе.

Кубинец с первых раундов действовал в агрессивной манере, превосходя мексиканца в количестве ударов и скорости. Однако вскоре 26-летний Сеха начал очень опасно атаковать, а в 4-й раунд провел активнее, чем 38-летний Ригондо.

В дальнейшем оппоненты демонстрировали достаточно открытый бокс. В 8-м раунде Ригондо и Сеха были оштрафованы на 1 балл за удары ниже пояса. В конце раунда Ригондо пробил мощный хук и отправил мексиканца на канвас. Рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, Ригондо одержал уже вторую победу кряду поле поражения от украинца Василия Ломаченко в декабре 2017 года. Кубинец теперь стал обязательным претендентом на поединок против мексиканца Рэя Варгаса, который 13 июля проведет бой с японцем Томоки Камедой.