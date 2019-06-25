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Ломаченко отреагировал на пост Сехудо

Ломаченко отреагировал на пост Сехудо
00:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Василий Ломаченко саркастически прокомментировал пост Сехудо.

Чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прореагировал на недавний пост чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Американский боец намекнул, что хотел бы встретиться с Ломаченко.

«Бывший боец UFC Артём Лобов победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Как вы думаете, что же тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях с боксёром Василием Ломаченко?» — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Чемпион UFC Сехудо вызвал негодование фанатов Ломаченко

Следом Ломаченко в комментариях опубликовал две «гифки». Сперва он выложил анимацию со смеющимся собой, а затем ещё опубликовал ролик с соперником после нокдауна.

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