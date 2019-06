Чемпион UFC Сехудо вызвал негодование фанатов Ломаченко

Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо прокомментировал победу Артема Лобова в кулачном бою с Полом Малиньяджи.

«Бывший боец UFC Артем Лобов (13-15 в ММА) победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи (36-8 в ММА).

Как думаете, что же тогда сделал бы олимпийский чемпион и чемпион UFC [Сехудо] с боксером Василием Ломаченко?» – написал Сехудо.

Artem Lobov (13-15,MMA) former UFC fighter wins by unanimous victory over Paulie Malagnaggi (36-8, ,Boxing) former World Champion . What do you think an Olympic & #UFC champ Champ would do to #boxing ‘s @VasylLomachenko ? pic.twitter.com/uZDmFm5f1O

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) 23 июня 2019 г.