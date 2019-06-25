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Рой Джонс: Джошуа был не просто нокаутирован, а перебоксирован

Рой Джонс: Джошуа был не просто нокаутирован, а перебоксирован
02:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легендарный боксер считает, что британцу сперва нужно сделать работу над ошибками.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что британцу Энтони Джошуа не стоит идти на немедленный реванш с Энди Руисом-младшим

"Джошуа был перебоксирован. Не просто нокаутирован, он был перебоксирован. Когда Джошуа отточит свои боксерские навыки, тогда он может пойти на реванш. Не надо делать это сразу, потому что проблема не решена. Ее необходимо решить, если хочется добиться иного результата.

Руис лучший в дивизионе в комбинационной работе. В мои лучшие времена Руис был бы последним, кого бы я хотел получить в соперники, потому что он выбрасывает комбинации, и у него быстрые руки для большого парня", сказал Джонс в интервью Fighthub.

Сиренко – Бахтов: видео боя

Ранее сообщалось, что Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.

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