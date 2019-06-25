Бой Поветкина в Саудовской Аравии отменен

Новости спорта: Александр Поветкин в июле может дебютировать на американском ринге.

Российский боксер Александр Поветкин не выступит 12 июля в Джидде, Саудовская Аравия в андеркарде боя между Амиром Ханом и Нираджем Гоятом из Индии, заявил промоутер Эдди Хирн.

Причиной является тот факт, что Хан и Гоят договорились о бое без участия промоутерской компании Хирна.

Теперь, с высокой долей вероятности, Поветкин выступит 27 июля - дебютирует в США в Арлингтоне в андеркарде объединительной схватки между двумя небитыми американскими чемпионами первого полусреднего веса Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.

В этом же шоу выступит другой российский боксер Мурат Гассиев, который проведет поединок с Джоуи Давейко.