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Владимир Кличко создаст артобьект для благотворительного фонда

Владимир Кличко создаст артобьект для благотворительного фонда
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Владимир Кличко и немецкий художник создадут артобьект для благотворительного фонда.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко в скором времени запустит совместный проект с известным немецким художником Леоном Ловентраутом.

Об этом Владимир Кличко сообщил в своем Twitter.

“Один из моих принципов - “продолжай учиться”. Вместе с художником Леоном Ловентраутом мы станем соавторами, будем учиться друг у друга и создадим артобьект, который будет выставлен на благотворительном аукционе Фонда Кличко”, - написал Владимир.

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Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса Владимир Кличко планирует провести официальный бой. Его мотивация - побить рекорд Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира почти в 46 лет. Такой поединок может состояться не ранее 11 января 2022 года, когда украинскому боксеру исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости.
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