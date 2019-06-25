Владимир Кличко создаст артобьект для благотворительного фонда

Новости спорта: Владимир Кличко и немецкий художник создадут артобьект для благотворительного фонда.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко в скором времени запустит совместный проект с известным немецким художником Леоном Ловентраутом.

Об этом Владимир Кличко сообщил в своем Twitter.

“Один из моих принципов - “продолжай учиться”. Вместе с художником Леоном Ловентраутом мы станем соавторами, будем учиться друг у друга и создадим артобьект, который будет выставлен на благотворительном аукционе Фонда Кличко”, - написал Владимир.

Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса Владимир Кличко планирует провести официальный бой. Его мотивация - побить рекорд Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира почти в 46 лет. Такой поединок может состояться не ранее 11 января 2022 года, когда украинскому боксеру исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней.