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Промоутер: Уайт ждет титульный бой уже 600 дней

Промоутер: Уайт ждет титульный бой уже 600 дней
15:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн хочет организовать чемпионский бой Диллиану Уайту.

Эдди Хирн, промоутер компании Matchroom, заявил, что британскому боксёру Диллиану Уайту нужно получить разрешение и дату для проведения боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Уайт является первым в списке претендентов на титульный бой. По словам Хирна, Уайт сможет сразиться с Уайлдером, если победит Оскара Риваса.

Бой Уайта и Риваса запланирован на 20 июля. Соперники разыграют титул временного чемпиона по версии WBC. Хирн призвал руководство WBC поспособствовать проведению боя британца с Уайлдером.

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«Мы приближаемся к бою. Мы не сдадимся. Диллиан Уайт был претендентом номер один уже 600 дней! И за это время он дрался с Чисорой, Хелениусом, Брауном, Паркером и снова с Чисорой. Он уже прождал 600 дней.

Давайте не заставлять его ждать 800 или 900 дней, нужна дата, нужно, чтобы WBC подтвердила дату, когда Уайлдер встретится с победителем боя Уайт — Ривас», — цитирует Хирна Bad Left Hook.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
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