Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко со своей семьей и друзьями едва не погибли во время пожара на арендованной яхте в Мальорке (Испания).

Как сообщает Bild, пожар произошел в машинном отделении яхты. Транспортное средство находилось в тот момент в 11 километрах от берега. В счастью, сотрудники пожарной службы спасли 43-летнего украинца и его близких.

"Пожарные сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее", – приводит слова Кличко Bild.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM

— Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.