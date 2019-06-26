Скачать
Среда, 26.06.2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019

Хан хочет провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии

Хан хочет провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии
01:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Амир Хан в очередной раз вызвал на бой Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира британец Амир Хан вновь заявил о желании встретиться на ринге с легендарным филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо. По словам Хана, этот бой мог бы состояться ещё до конца 2019 года. Хан и Пакьяо работали вместе под руководством известного тренера Фредди Роуча. Находясь на пресс-конференции в Саудовской Аравии, где Хан 12 июля встретится с представителем Иднии Нирайем Гойятом, Хан рассказал о своих планах.

«Конец текущего года, начало следующего года. Я хочу побороться с чемпионский титул с кем-нибудь из больших имён. Велика вероятность, что бой состоится здесь, в Саудовской Аравии. Бой с Мэнни Пакьяо. Надеюсь, Мэнни победит Кита Турмана через неделю после моего боя. Посмотрим, что будет дальше.

Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте

Наш бой навечно укрепил бы позиции бокса на Ближнем Востоке. В этом регионе могли бы состояться и другие крупные поединки. Я хочу стать первооткрывателем», — цитирует Хана World Boxing News.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Амир Хан, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
02 Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
03 Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты
04 Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
05 Европейские игры. Украинец Коу Лей вышел в полуфинал турнира по настольному теннису
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь