Скачать
Среда, 26.06.2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019

Тренер: Пакьяо сделает из Турмана лобстера

Тренер: Пакьяо сделает из Турмана лобстера
02:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Фредди Роуч прокомментировал ближайший бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман.

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч поделился ожиданиями от встречи своего подопечного с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом. По мнению Роуча, 40-летний боец способен нокаутировать небитого американца.

"Если Турман выйдет на ринг и прямолинейно начнёт преследовать Пакьяо, что я думаю он сделает, Пакьяо его приготовит. Шеф-повар Мэнни сделает из него лобстера и подаст на блюде", — приводит слова Роуча BoxingScene.

Гарсия о Ломаченко: Вероятно, он хуже, чем Пакьяо в лучшие годы

Бой Мэнни Пакьяо с Китом Турманом состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Филиппинец в предыдущем бою уверенно победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман, Мэнни Пакьяо - Кит Турман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
02 Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
03 Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты
04 Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
05 Европейские игры. Украинец Коу Лей вышел в полуфинал турнира по настольному теннису
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь