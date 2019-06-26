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Андраде: Я талантливее Головкина и Альвареса

Андраде: Я талантливее Головкина и Альвареса
06:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американец Деметриус Андраде хочет добиться такой же популярности, как Канело и Геннадий.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде заявил, что боксирует лучше обладателя титулов WBC, WBA (Super) и IBF Сауля Альвареса и его непримиримого соперника Геннадия Головкина.

В следующем бою с поляком Мацеей Сулецки американец планирует как можно лучше проявить себя.

"Много людей еще не видели, на что я способен, хоть я и являюсь чемпионом мира в двух весовых категориях.

Считаю себя лучше и талантливее Альвареса или Головкина. Да, они имеют большую популярность среди болельщиков бокса. Их промоутеры сделали отличную работу, однако мой бокс лучше.

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Бой с Сулецки – это большой шанс проявить себя, и я обязательно им воспользуюсь", – приводит слова Андраде Boxing Scene.

Отметим, бой Андраде - Сулецки пройдет 29 июня на арене Dunkin’ Donuts Center в Провиденсе (США).

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Деметриус Андраде, Сауль Альваес.
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