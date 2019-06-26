Владимир Кличко: Мне всегда хотелось учиться

Новости спорта: Владимир Кличко рассказала, что ему нравится дискутировать с людьми, которые лучше его понимают в определенных областях..

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о своем отношении к глобализму, которое позволяет ему добиваться успехов.

По словам Владимира, ему всегда хотелось учиться. «С «глобализмом» я связываю и целостный подход к мышлению, действиями и кругозор на 360 градусов. Мне всегда хотелось учиться. Когда мне что-то было непонятно, я искал того, кто бы объяснил мне это до мельчайших подробностей, - рассказал Кличко в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Сейчас ничего не изменилось.

Мне нравится дискутировать с людьми, которые лучше меня понимают в определенных областях. Люблю понимать ход их мыслей и учиться. Если меня интересует какая-то тема, ищу о ней в книгах или интернете. Таким образом стараюсь самосовершенствоваться. Кроме того, исходя из собственных знаний, стараюсь понять другие точки зрения у разные составляющие определенного факта и, по возможного, их объединить. Получаю от этого удовольствие».