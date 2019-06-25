WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик решением Всемирной боксерской организации назначен обязательным претендентом на чемпионский титул в супертяжелом весе.

Таким образом победитель матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Энди Руисом и Энтони Джошуа должен будет встретиться с украинцем. Изначально Усик планировал провести свой поединок против Энтони Джошуа в скором будущем, однако сенсационная победа Энди Руиса вынудила менять планы. Теперь до конца года Руис и Джошуа проведут реванш, ценой которых станут четыре чемпионских титула.

Согласно рейтингу, претендентом должен считаться Диллиан Уайт, однако WBO считает, что статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе дает Усику преимущество над британцем.

Свой первый бой после перехода в супертяжелый вес Усик должен был провести против Карлоса Такама еще 25 мая, но из-за травмы Александра встречу перенесли на сентябрь.