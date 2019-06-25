Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO

Новости спорта: WBО обнародовала обновленные рейтинги боксеров, в которые попали сразу 5 украинцев и один чемпион из Украины.

Примечательно, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занял первую строчку рейтинга супертяжеловесов, поскольку ранее его назначили обязательным претендентом на титул WBO.

Сергей Деревянченко остался на 9-й строчке рейтинга среднего веса. Виктор Постол, в свою очередь, вошел в топ-15 боксеров полусреднего весе, заняв 12 позицию.

Легковес Денис Беринчик остался на 7-м месте рейтинга своей весовой категории, а Арнольд Хегай улучшил свою позицию в списке второго легчайшего весе, поднявшись с 6-й на 5-ю позицию.

Позиции украинцев в рейтинге WBO:

Супертяжелый вес: Александр Усик – 1-й;

средний вес: Сергей Деревянченко – 9-й;

первый полусредний вес: Виктор Постол – 12-й;

легкий вес: Василий Ломаченко (чемпион), Денис Беринчик – 7-й;

второй легчайший вес: Арнольд Хегай – 5-й.