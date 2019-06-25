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Лео Санта Крус хочет боя с Гэри Расселлом или Джервонтой Дэвисом

Лео Санта Крус хочет боя с Гэри Расселлом или Джервонтой Дэвисом
22:41 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Лео Санта Крус хочет объединить титулы в своем весе.

Чемпион WBA в полулегком весе Лео Санта Крус хочет объединить титулы в своем весе, либо, если этого сделать не удастся, подняться в первый легкий вес и встретиться с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Крус хочет встретиться с чемпионом WBC в полулегком весе Гэри Расселлом-младшим, который ранее высказывал аналогичное желание.

«Я бы с удовольствием встретился с Гэри Расселлом-младшим, потому что он говорит, что хочет боя со мной, — сказал Крус в интервью Thaboxingvoice. — Он победил меня в любителях. Я хочу взять реванш. Думаю, на профессиональном ринге все будет иначе».

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«Мне сказали, это будет в конце лета или начале осени, — сказал Крус о времени своего следующего выхода на ринг. — Мы тренируемся, так что когда нам сообщат, мы будем готовы. Думаю, Расселл захочет провести поединок со мной в этом году. Но, как я уже сказал, это дело промоутеров организовывать бои. Я хочу боя с ним. Если я побью его, я хочу объединительный бой с [чемпионом IBF] Джошем Уоррингтоном, а затем третий бой с Карлом Фрэмптоном. Мы пытаемся понять, сможем ли мы получить соперника с именем. Если нет, я просто хочу выйти на ринг».

«Если я не смогу получить большой объединительный бой, тогда я хочу подняться в первый легкий вес и бросит вызов Джервонте Дэвису, — добавил Крус. — У него бой в июле. Поэтому возможно я проведу бой, чтобы привыкнуть к новому весу. А затем, если все пойдет хорошо, возможно встречусь с Джервонтой Дэвисом».

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