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Эрик Гомес: Альварес встретится с Головкиным, когда сам захочет

Эрик Гомес: Альварес встретится с Головкиным, когда сам захочет
06:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эрик Гомес прокомментировал возможный третий бой между Альваресом и Головкиным.

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в интервью Yahoo Sports сообщил, что чемпион мира в среднем весе Сауль "Канело" Альварес сам решит, когда ему провести третий поединок с экс-чемпионом мира в этом весе Геннадием Головкиным, и отметил, что выбор другого соперника не сильно повлияет на гонорар Альвареса.

"Мы намерены организовать третий бой тогда, когда Канело захочет это сделать, — сказал Гомес. — Интересен ли ему этот бой? Конечно… Нет большой разницы между тем, сколько он получит за бой с Головкиным или с каким либо другим соперником.

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Он хочет войти в историю Канело находится в той позиции, когда он может выбирать, с кем он хочет встретиться на ринге. Есть парни, которые в данный момент, вероятно, заслуживают боя с Канело больше, чем Головкин".

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
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