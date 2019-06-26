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Эррол Спенс хочет объединить 3 титула до супербоя с Кроуфордом

Эррол Спенс хочет объединить 3 титула до супербоя с Кроуфордом
03:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эррол Спенс рассказал о своих ближайших планах.

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс намерен сначала объединить титулы в этом весе, которые принадлежат другим боксерам выступающим под эгидой компании Premier Boxing Champions, а затем встретиться с объединительном бою с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, который работает с компанией Top Rank.

Ожидается, что осенью Спенс проведет бой с чемпионом WBC Шоном Портером, а затем он рассчитывает на встречу с победителем боя между чемпионом WBA Super Китом Турманом и чемпионом WBA Regular Мэнни Пакьяо.

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«Бой с Теренсом Кроуфордом состоится, — сказал в интервью Barbershop Conversations Спенс, который тоже сотрудничает с Элом Хэймоном и его компанией Premier Boxing Champions. — Я завоюю титул ЦИС [в бою с Портером], затем, надеюсь, встречусь с победителем боя Турман-Пакьяо, а потом мы займемся Теренсом».

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IBF, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс.
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