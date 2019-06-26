Организатор WBSS: Недостаток габаритов в хевивейте Усик компенсирует мастерством

Новости спорта: Калле Зауэрланд рассказал, как Александр Усик может компенсировать недостаток в габаритах в новом для себя весе.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд высказал свое мнение о переходе Александра Усика в супертяжелый вес.

По его словам, украинец может компенсировать недостаток в габаритах своим мастерством.

"Переход Усика в супертяжелый вес - это очень смелый шаг. Однако, если многие боксеры это делали, то и он сможет. Я промотировал три боя Усика в рамках Всемирной суперсерии бокса и могу сказать, что возможный недостаток в размерах для супертяжелого веса он компенсирует своим мастерством.

Одна из вещей, которые украинцу нужно улучшить перед переходом в новый вес - это оборона, ведь он достаточно пропускал от Марко Хука, от Майриса Бриедиса, но хэвивейт это уже не крузервейт, здесь нельзя пропускать вообще", - цитирует Зауэрланда Luckypunch.net.