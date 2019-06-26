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Сиренко: Боем против Бахтова я доволен

Сиренко: Боем против Бахтова я доволен
13:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Владислав Сиренко прокомментировал поединок с россиянином.

Украинский боксер Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом дивизионе, высказался касательно своего последнего поединка и рассказал о том, как будет сейчас проводить время.

"Боем против Бахтова я доволен потому, что нам был нужен опыт, раунды в копилку и победа. Продышал семь раундов, почувствовал насколько готов физически и теперь знаю, где могу добавлять.

Думаю, рефери принял правильное решение, остановив бой в 7 раунде. По моим ощущениям, я доминировал на протяжении всего поединка и имел силы для того, чтобы завершить его досрочно. Но так как задача стояла набираться опыта и знаний с опытным соперником, я ее выполнял.

После поединка я отправился на спарринги к Александру Поветкину, потом, по их завершению, у меня будет небольшой отдых, после чего снова подготовка к следующему бою, который, скорее всего, будет в октябре", - написал Владислав на личной странице в Facebook.

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Ранее Сиренко выиграл техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

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