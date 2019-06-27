Турман не сомневается в своей победе над Пакьяо

Новости спорта: Кит Турман обещает устроить настоящую драку на ринге в бою с Мэнни Паьяо.

Чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. Этот бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Я моложе Пакьяо. Я заставлю мои руки работать так, как не удалось Эдриену Бронеру. Я превращу этот бой в настоящую драку. Это моя мотивация. Я постараюсь отправить его в нокаут в первом или втором раунде, планирую поставить деньги на свою победу.

Меня никто не побеждал, никто не был лучше меня, никто не выбрасывал больше ударов. Мэнни достиг большой высоты, но он так же упадёт с неё», — приводит слова Турмана TMZ Sport.

Ранее Турман не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от Пакьяо. В то же время Кит пообещал отправить соперника на пенсию.