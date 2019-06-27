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Хьюи Фьюри сразится с экс-соперником братьев Кличко

Хьюи Фьюри сразится с экс-соперником братьев Кличко
01:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Хьюи Фьюри проведет бой с экс-чемпионом мира Сэмюэлом Питером.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри встретится с экс-чемпионом мира Сэмюэлом Питером, сообщает Boxingnews24. Встреча состоится 12 июля 2019 года в Джидде (Саудовская Аравия). Бойцы выступят в андеркарде боя Амир Хан — Нирадж Гоят, сообщает Boxingnews24. Регламент поединка предполагает 10 раундов.

Фьюри предыдущий поединок провёл 25 мая 2019 года на турнире в Манчестере. Тогда он нокаутировал канадского боксёра Криса Норрада. Что касается Питера, то нигериец возобновил карьеру в феврале этого года. За это время он провёл три поединка, в двух из них одержав победы. Предыдущий бой датирован апрелем 2019 года, тогда он нокаутировал Алехандро Гардуно (2–13–2, 2 КО).

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В минувшем десятилетии Питер был одним из ведущих боксёров супертяжёлого веса и обладал титулом чемпиона мира. В его послужном списке значатся победы над Олегом Маскаевым и Джеймсом Тони. Кроме того, он провёл два поединка с Владимиром Кличко и один — с Виталием Кличко.

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Сэмюэл Питер, Бокс, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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