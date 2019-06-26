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Бокс: 20 лет назад Виталий Кличко завоевал первый для Украины титул чемпиона мира

Бокс: 20 лет назад Виталий Кличко завоевал первый для Украины титул чемпиона мира
15:53 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Именно 20 лет назад – 26 июня 1999 года, Виталий Кличко получил первый чемпионский титул.

Ровно 20 лет назад, 26 июня 1999 года Виталий Кличко стал первым в истории Украины чемпионом мира в профессиональном боксе.

Украинец проводил свой 25-й бой в карьере и проиграл первый раунд поединка на London Arena за титул WBO в супертяжелом весе против Херби Хайда. Но во второй трехминутке Кличко сперва отправил соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал его, чтобы завоевать пояс:

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После этого в карьере Виталия Кличко было две удачные защиты пояса WBO, поражение Крису Берду из-за травмы плеча, кровавый бой с Ленноксом Льюисом, завоевание пояса WBC, завершение карьеры, ее возобновление, возвращение чемпионского титула и вхождение в Международный зал боксерской славы.

Напомним, WBC назвал Виталия Кличко одним из самых доминирующих супертяжеловесов всех времен.

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