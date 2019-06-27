Диллиан Уайт не понимает, как Усик возглавил рейтинг WBO

Новости спорта: Диллиан Уайт высказался об обновленном рейтинге WBO.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт коротко высказался об обновленном рейтинге WBO, где лидером в супертяжелом весе стал Александр Усик, а вместе с этим и обязательным претендентом на титул.

"Если я скажу, что действительно думаю по этому поводу, то меня могут исключить из рейтинга.

Каждый раз, когда я говорю что-то, они присылают мне электронные письма, где пишут, что я не могу этого сказать, так как это неуважительно. Но то, что они меня не уважают, ничего для них не значит.

Бокс полон дерьма, и мы постоянно это наблюдаем. Это шутка. Он (Александр Усик - ред.) избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть", - цитирует Уайта TalkSport.

Напомним, что чемпионским поясом WBO владеет Энди Руис, отобравший его у Энтони Джошуа.