Скачать
Среда, 26.06.2019
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019
Украина обыграла Испанию на Европейских играх
Кэмпбелл опроверг информацию о договоренности о бое с Ломаченко
Кэмпбелл опроверг информацию о договоренности о бое с Ломаченко
Украинский борец Хоцяновский завоевал "бронзу" на Европейских играх-2019
Украинский борец Хоцяновский завоевал "бронзу" на Европейских играх-2019
Шахтер обыграл Лудогорец в первом матче под руководством Каштру
Шахтер обыграл Лудогорец в первом матче под руководством Каштру

Майки Гарсия готов спуститься в весе для боя с Ломаченко

Майки Гарсия готов спуститься в весе для боя с Ломаченко
20:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Роберт Гарсия не исключил возможный бой своего брата с украинским чемпионом.

Роберт Гарсия, брат и тренер Майки Гарсии, высказался касательно возможного поединка своего подопечного против чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко. Специалист считает, что такой бой возможен, и его брат готов спуститься в весе, чтобы выйти на ринг с украинцем.

"Я разговаривал с Майки об этом, и он сказал, что этот поединок является для него самым приоритетным из всех. Мой брат спустится ради проведения этого боя в весовую категорию Ломаченко, так что в будущем мы можем увидеть их поединок.

Теофимо Лопес: Я буду на поединке Ломаченко - Кэмпбелл

Когда я был в Нью-Йорке на бое Кроуфорда, промоутер Ломаченко Боб Арум подошел ко мне и попросил, чтобы Майки ему позвонил. Так что, думаю, такой бой должен произойти. Да я сам, как поклонник бокса, хочу его видеть. Мне нравится стиль Ломаченко. Для него Майки станет самым крупным вызовом", - приводит слова Гарсии-старшего BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
02 Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
03 Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
04 Стартовал новый сезон Лиги чемпионов: первые результаты
05 Новичок Динамо добирался в Киев 40 часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь