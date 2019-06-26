Майки Гарсия готов спуститься в весе для боя с Ломаченко

Новости спорта: Роберт Гарсия не исключил возможный бой своего брата с украинским чемпионом.

Роберт Гарсия, брат и тренер Майки Гарсии, высказался касательно возможного поединка своего подопечного против чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко. Специалист считает, что такой бой возможен, и его брат готов спуститься в весе, чтобы выйти на ринг с украинцем.

"Я разговаривал с Майки об этом, и он сказал, что этот поединок является для него самым приоритетным из всех. Мой брат спустится ради проведения этого боя в весовую категорию Ломаченко, так что в будущем мы можем увидеть их поединок.

Когда я был в Нью-Йорке на бое Кроуфорда, промоутер Ломаченко Боб Арум подошел ко мне и попросил, чтобы Майки ему позвонил. Так что, думаю, такой бой должен произойти. Да я сам, как поклонник бокса, хочу его видеть. Мне нравится стиль Ломаченко. Для него Майки станет самым крупным вызовом", - приводит слова Гарсии-старшего BoxingScene.