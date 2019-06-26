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Украинский боксер Буценко завоевал медаль на Европейских играх-2019

Украинский боксер Буценко завоевал медаль на Европейских играх-2019
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Сборная Украины получила второго медалиста боксерского турнира Европейских игр-2019, проходящего в Минске (Беларусь).

Вслед за действующим чемпионом мира и Европы Александром Хижняком в полуфинал Евроигр-2019 удалось пробиться одесситу Николаю Буценко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в Facebook.

“Николай Буценко выходит в полуфинал Европейских игр-2019. В напряженном четвертьфинальном поединке наш боксер победил местного боксера Николая Шаха”, - говорится в сообщении.

Четвертьфинальный поединок Николай Буценко (Украина) - Николай Шах (Беларусь) в весовой категории до 56 кг закончился со счетом 5:0 по решению судей.

Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019

За выход в финал бронзовый призер ЧМ-2013 Николай Буценко сразится с немцем Шарафой Раманом.

Как сообщалось, первым полуфиналистом Евроигр-2019 среди украинских боксеров стал Александр Хижняк в весе до 75 кг. По результатам поединка против российского боксера Глеба Бакши, украинец одержал уверенную победу со счетом 4:1 и гарантировал себе место на медальном подиуме турнира.

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Бокс, Новости бокса, Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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