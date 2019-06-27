Уайлдер проведет 2 боя в ближайшие месяцы: названы соперники

Новости спорта: Шелли Финкель подтвердил, что в следующем поединке американец встретится с Луисом Ортисом.

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель заявил, что его клиент хочет провести два поединка - против кубинца Луиса Ортиса и против британца Тайсона Фьюри.

"В ближайшее время Деонтей собирается драться с Луисом Ортисом. После этого мы попробуем организовать бой с Тайсоном Фьюри. Не знаю, почему все задают этот вопрос, но наш следующий поединок - это Ортис.

Нью-Йорк? Не могу сказать, где состоится следующий бой. Сейчас мы договариваемся о месте проведения", - приводит слова Финкеля Metro.

Напомним, реванш между 33-летним Уайлдером и 40-летним Ортисом пройдет в сентябре.