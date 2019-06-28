Амиру Хану поменяли соперника из-за ДТП

Новости спорта: Экс-чемпион мира по боксу британец Амир Хан не будет боксировать с Нирайем Гоятом на турнире в Саудовской Аравии 12 июля.

Индийский боец получил травмы в ДТП, в результате его заменит австралиец Билли Диб, сообщает BoxingScene.

Хан одержал за карьеру 33 победы и потерпел пять поражений. 33-летний Диб побеждал 45 раз и также потерпел пять поражений.

В последний раз Диб выходил на ринг в августе 2018 года. Тогда он уступил решением судей Тевину Фармеру. 32-летний Хан в апреле проиграл Терренсу Кроуфорду, отказавшись от продолжения боя после удара ниже пояса.

Турнир в Саудовской Аравии был задуман как мероприятие, направленное на улучшение взаимоотношений между Пакистаном и Индией. Хан является уроженцем Пакистана, хоть и проживает в Великобритании.