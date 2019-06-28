Комми - Бельтран: дуэль взглядов потенциальных соперников Ломаченко (Видео)

Новости спорта: Ричард Комми и Раймундо Бельтран провели битву взглядов перед грядущим боем.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми встретился в битве взглядов со своим следующим соперником Раймундо Бельтраном, против которого он проведет обязательную защиту титула в ночь с 28 на 29 июня на арене Pechango Resort в штате Калифорния.

Боксеры также провели пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов. Примечательно, что Комми пришел на это мероприятие в футболке футбольного клуба Ливерпуль, а также рассказал о своем следующим сопернике, которым станет либо Василий Ломаченко, либо Теофимо Лопес.

Кроме того, в андеркарте титульного боя Комми - Бельтран пройдет поединок Карлоса Адамеса против Патрика Дэя. Промоутерская компания Top Rank уже выпустила эпичное видео в преддверии вечера бокса в Калифорнии.