Пакьяо - Турман: назначены судьи на бой

Новости спорта: 20 июля состоится бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман.

Спортивная комиссия Невады утвердила состав судейской бригады, которая будет обслуживать намеченный на 20 июля поединок между чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и чемпионом WBA в полусреднем весе Китом Турманом.

В ринге в этот вечер будет работать известный рефери Кенни Бейлисс, и это станет уже одиннадцатый по счету бой Пакьяо, который он будет обслуживать — первым был матч-реванш Пакьяо с Эриком Моралесом в 2006 году (c Китом Турманом его пути пересекались дважды: один бой он обслуживал в качестве судьи, другой — в качестве рефери).

Состав судей у ринга будет аналогичен поединку Пакьяо против Эдриэна Бронера: Тим Читэм, Дейв Моретти (который так же, как и Бейлисс, обслуживал уже десять поединков с участием Пакьяо) и Гленн Фельдман.